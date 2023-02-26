Ефросиния Маркелова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния Маркелова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

06.05.1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1838

Сын: Семыкин Николай Яковлев

Отец ребёнка: Яков Андреев

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1840

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Андреев

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1843

Дочь: Ксения Яковлева

Отец ребёнка: Яков Андреев

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1849

Дочь: Феодосия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Андреев

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1855

Дочь: Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Андреев

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.05.1874
д.Трубки
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