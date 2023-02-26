Ефросиния Маркелова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти06.05.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1838
Отец ребёнка: Яков Андреев
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1840
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Андреев
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1843
Дочь: Ксения Яковлева
Отец ребёнка: Яков Андреев
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1849
Дочь: Феодосия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Андреев
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1855
Дочь: Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Андреев
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.05.1874
д.Трубки