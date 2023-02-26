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Ксения Яковлева

Место рождения

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.01.1843

Дата смерти

10.04.1897

Пол

Женский

Отец

До 1820 г.р.

Мать

1813 г.р.

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1843

Отец: Яков Андреев

Мать: Ефросиния Маркелова

Бракосочетание
04.06.1861

Муж: Андрей (Адриан) ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Пётр Андреев

Отец ребёнка: Андрей (Адриан) ст

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1872

Сын: Филипп Андреев

Отец ребёнка: Андрей (Адриан) ст

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
10.04.1897
Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной

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