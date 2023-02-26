Ксения Яковлева
Место рожденияд.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.01.1843
Дата смерти10.04.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1843
Отец: Яков Андреев
Мать: Ефросиния Маркелова
Бракосочетание
04.06.1861
Муж: Андрей (Адриан) ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1870
Сын: Пётр Андреев
Отец ребёнка: Андрей (Адриан) ст
Рождение ребёнка
До 1872
Сын: Филипп Андреев
Отец ребёнка: Андрей (Адриан) ст
Смерть
10.04.1897
Причина смерти: от натуральной