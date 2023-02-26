Яков Андреев
Место рожденияд.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1820
Дата смерти10.12.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Андрей Алексеев
Мать: Марина Алексеева
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1838
Мать ребёнка: Ефросиния Маркелова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1840
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Ефросиния Маркелова
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1843
Дочь: Ксения Яковлева
Мать ребёнка: Ефросиния Маркелова
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1849
Дочь: Феодосия Яковлева
Мать ребёнка: Ефросиния Маркелова
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1855
Дочь: Татьяна Яковлева
Мать ребёнка: Ефросиния Маркелова
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
10.12.1882
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.