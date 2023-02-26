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Яков Андреев

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Место рождения

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

10.12.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Андрей Алексеев

Мать: Марина Алексеева

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1838

Сын: Семыкин Николай Яковлев

Мать ребёнка: Ефросиния Маркелова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1840

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Ефросиния Маркелова

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1843

Дочь: Ксения Яковлева

Мать ребёнка: Ефросиния Маркелова

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1849

Дочь: Феодосия Яковлева

Мать ребёнка: Ефросиния Маркелова

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1855

Дочь: Татьяна Яковлева

Мать ребёнка: Ефросиния Маркелова

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
10.12.1882
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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