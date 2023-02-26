Марина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
д.Трубки
Рождение
До 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Яков Андреев
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.04.1834
Дочь: Пелагия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно