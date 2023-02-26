Марина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

д.Трубки
Рождение
До 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Яков Андреев

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.04.1834

Дочь: Пелагия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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