Пелагия Андреева
Место рожденияд.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.04.1834
Дата смерти29.01.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1834
Отец: Андрей Алексеев
Мать: Марина Алексеева
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1855
Муж: Борис Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.09.1856
Дочь: Фёкла (Пелагия) Борисова
Отец ребёнка: Борис Иванов
д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1858
Сын: Александр Борисов
Отец ребёнка: Борис Иванов
д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1860
Дочь: Анна Борисова
Отец ребёнка: Борис Иванов
д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.01.1872
д.Чачуры