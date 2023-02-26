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Пелагия Андреева

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Место рождения

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.04.1834

Дата смерти

29.01.1872

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1834

Отец: Андрей Алексеев

Мать: Марина Алексеева

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1855

Муж: Борис Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.09.1856

Дочь: Фёкла (Пелагия) Борисова

Отец ребёнка: Борис Иванов

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1858

Сын: Александр Борисов

Отец ребёнка: Борис Иванов

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1860

Дочь: Анна Борисова

Отец ребёнка: Борис Иванов

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.01.1872
д.Чачуры
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