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Борис Иванов

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Место рождения

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1820

Дата смерти

07.05.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1847

Сын: Алексей Борисов

Мать ребёнка: Устиния Трофимова

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1855

Жена: Пелагия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.09.1856

Дочь: Фёкла (Пелагия) Борисова

Мать ребёнка: Пелагия Андреева

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1858

Сын: Александр Борисов

Мать ребёнка: Пелагия Андреева

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1860

Дочь: Мавра Борисова

Мать ребёнка: не указана

д.Чачуры
Рождение ребёнка
03.09.1860

Дочь: Анна Борисова

Мать ребёнка: Пелагия Андреева

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния Трофимова

Смерть
07.05.1884
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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