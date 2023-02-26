Борис Иванов
Место рожденияд.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1820
Дата смерти07.05.1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1847
Сын: Алексей Борисов
Мать ребёнка: Устиния Трофимова
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1855
Жена: Пелагия Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.09.1856
Дочь: Фёкла (Пелагия) Борисова
Мать ребёнка: Пелагия Андреева
д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1858
Сын: Александр Борисов
Мать ребёнка: Пелагия Андреева
д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1860
Дочь: Мавра Борисова
Мать ребёнка: не указана
д.Чачуры
Рождение ребёнка
03.09.1860
Дочь: Анна Борисова
Мать ребёнка: Пелагия Андреева
д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния Трофимова
Смерть
07.05.1884
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.