Семыкин Василий Николаев
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.03.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.03.1881
Отец: Семыкин Николай Яковлев
Мать: Семыкина Мария Ермолаева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.02.1907
Жена: Семыкина Ирина Романова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1908
Мать ребёнка: Семыкина Ирина Романова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1910
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Семыкина Ирина Романова
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1911
Дочь: Александра Васильева
Мать ребёнка: Семыкина Ирина Романова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1913
Мать ребёнка: Семыкина Ирина Романова
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1915
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Семыкина Ирина Романова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно