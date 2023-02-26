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Семыкин Василий Николаев

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.03.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1881

Отец: Семыкин Николай Яковлев

Мать: Семыкина Мария Ермолаева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.02.1907

Жена: Семыкина Ирина Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1908

Сын: Семыкин Антоний Васильев

Мать ребёнка: Семыкина Ирина Романова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1910

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Семыкина Ирина Романова

д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1911

Дочь: Александра Васильева

Мать ребёнка: Семыкина Ирина Романова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1913

Сын: Семыкин Никанор Васильев

Мать ребёнка: Семыкина Ирина Романова

д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1915

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Семыкина Ирина Романова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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