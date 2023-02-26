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Семыкин Никанор Васильев

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Место рождения

д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.07.1913

Дата смерти

08.02.1943

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1913

Отец: Семыкин Василий Николаев

Мать: Семыкина Ирина Романова

д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.02.1943
Причина смерти: На войне убит
Военная служба
1943
ст. лейтенант
Похороны
Неизвестно
Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст. Гарбузовская Балка
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