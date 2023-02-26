Семыкин Никанор Васильев
Место рожденияд.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.07.1913
Дата смерти08.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1913
Отец: Семыкин Василий Николаев
Мать: Семыкина Ирина Романова
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.02.1943
Причина смерти: На войне убит
Военная служба
1943
ст. лейтенант
Похороны
Неизвестно
Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст. Гарбузовская Балка