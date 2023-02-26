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Семыкина Ирина Романова

Место рождения

Исаково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.02.1907

Муж: Семыкин Василий Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1908

Сын: Семыкин Антоний Васильев

Отец ребёнка: Семыкин Василий Николаев

Рождение ребёнка
23.01.1910

Дочь: (Семыкина) Мария Васильева

Отец ребёнка: Семыкин Василий Николаев

Рождение ребёнка
06.11.1911

Дочь: (Семыкина) Александра Васильева

Отец ребёнка: Семыкин Василий Николаев

Рождение ребёнка
27.07.1913

Сын: Семыкин Никанор Васильев

Отец ребёнка: Семыкин Василий Николаев

Рождение ребёнка
12.04.1915

Дочь: (Семыкина) Ирина Васильева

Отец ребёнка: Семыкин Василий Николаев

Смерть
Неизвестно

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