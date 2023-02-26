Семыкина Ирина Романова
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1908
Отец ребёнка: Семыкин Василий Николаев
Рождение ребёнка
23.01.1910
Дочь: (Семыкина) Мария Васильева
Отец ребёнка: Семыкин Василий Николаев
Рождение ребёнка
06.11.1911
Дочь: (Семыкина) Александра Васильева
Отец ребёнка: Семыкин Василий Николаев
Рождение ребёнка
27.07.1913
Отец ребёнка: Семыкин Василий Николаев
Рождение ребёнка
12.04.1915
Дочь: (Семыкина) Ирина Васильева
Отец ребёнка: Семыкин Василий Николаев
Смерть
Неизвестно