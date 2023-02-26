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Семыкин Антоний Васильев

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.05.1908

Дата смерти

23.02.1911

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1908

Отец: Семыкин Василий Николаев

Мать: Семыкина Ирина Романова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.02.1911
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от скарлатины
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