Семыкин Антоний Васильев
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.05.1908
Дата смерти23.02.1911
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1908
Отец: Семыкин Василий Николаев
Мать: Семыкина Ирина Романова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.02.1911
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от скарлатины