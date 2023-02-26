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Семыкина Мария Ермолаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
01.07.1879

Муж: Семыкин Николай Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1881

Сын: Семыкин Василий Николаев

Отец ребёнка: Семыкин Николай Яковлев

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1884

Сын: Семыкин Иоанн Николаев

Отец ребёнка: Семыкин Николай Яковлев

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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