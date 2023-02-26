Семыкина Мария Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.07.1879
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1881
Отец ребёнка: Семыкин Николай Яковлев
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1884
Отец ребёнка: Семыкин Николай Яковлев
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно