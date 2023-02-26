Семыкин Иоанн Николаев
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.09.1884
Дата смерти08.03.1885
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1884
Отец: Семыкин Николай Яковлев
Мать: Семыкина Мария Ермолаева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.03.1885
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище