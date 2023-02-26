Семыкин Иоанн Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемыкин Иоанн Николаев

Семыкин Иоанн Николаев

avatar

Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.09.1884

Дата смерти

08.03.1885

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1884

Отец: Семыкин Николай Яковлев

Мать: Семыкина Мария Ермолаева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.03.1885
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close