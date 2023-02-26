Овсянкин Василий Стефанов
Место рождения
Дата рождения26.02.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1891
Бракосочетание
11.05.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1912
Мать ребёнка: Овсянкина (Шавлова) Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
13.06.1915
Дочь: (Овсянкина) Анна Васильева
Мать ребёнка: Овсянкина (Шавлова) Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Овсянкина) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Овсянкина (Шавлова) Екатерина Алексеева
Смерть
Неизвестно