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Овсянкин Василий Стефанов

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

26.02.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1891

Отец: Овсянкин Стефан Антипов

Мать: (Семыкина) Матрона Николаева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
11.05.1909

Жена: Овсянкина (Шавлова) Екатерина Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1912

Сын: Овсянкин Иван Васильев

Мать ребёнка: Овсянкина (Шавлова) Екатерина Алексеева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1915

Дочь: (Овсянкина) Анна Васильева

Мать ребёнка: Овсянкина (Шавлова) Екатерина Алексеева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Овсянкина) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Овсянкина (Шавлова) Екатерина Алексеева

Смерть
Неизвестно

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