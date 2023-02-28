Овсянкина (Шавлова) Екатерина Алексеева
Место рождения
Дата рождения16.11.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1890
Бракосочетание
11.05.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1912
Отец ребёнка: Овсянкин Василий Стефанов
Рождение ребёнка
13.06.1915
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Овсянкин Василий Стефанов
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Овсянкин Василий Стефанов
д.Боярщина Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно