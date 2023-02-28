Овсянкина (Шавлова) Екатерина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянкина (Шавлова) Екатерина Алексеева

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

16.11.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1890

Отец: Шавлов Алексей Парфенов

Мать: Шавлова Александра Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
11.05.1909

Муж: Овсянкин Василий Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1912

Сын: Овсянкин Иван Васильев

Отец ребёнка: Овсянкин Василий Стефанов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1915

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Овсянкин Василий Стефанов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Овсянкин Василий Стефанов

д.Боярщина Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно
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