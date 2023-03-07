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Овсянкин Иван Васильев

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

20.09.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1912

Отец: Овсянкин Василий Стефанов

Мать: Овсянкина Екатерина Алексеева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Военная награда
17.06.1943
Орден Красной Звезды
Военная служба
1943
гв. военврач 2 ранга
Военная награда
12.05.1945
Орден Отечественной войны II степени
Военная служба
1945
гв. майор медслужбы
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно
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