Овсянкин Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения20.09.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1912
Военная награда
17.06.1943
Орден Красной Звезды
Военная служба
1943
гв. военврач 2 ранга
Военная награда
12.05.1945
Орден Отечественной войны II степени
Военная служба
1945
гв. майор медслужбы
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно