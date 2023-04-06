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Шавлова Александра Яковлева

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Рыбаков Яков Ефимов

Мать: Рыбакова Евдокия Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.02.1880

Муж: Шавлов Алексей Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1882

Дочь: Ульяния Алексеева

Отец ребёнка: Шавлов Алексей Парфенов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1887

Сын: Шавлов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Шавлов Алексей Парфенов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Шавлов Алексей Парфенов

Рождение ребёнка
16.11.1890

Дочь: Овсянкина Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Шавлов Алексей Парфенов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Шавлов Алексей Парфенов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1894

Сын: Шавлов Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Шавлов Алексей Парфенов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1897

Дочь: Дария Алексеева

Отец ребёнка: Шавлов Алексей Парфенов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1899

Дочь: Федора Алексеева

Отец ребёнка: Шавлов Алексей Парфенов

Рождение ребёнка
05.12.1902

Сын: Шавлов Потап Алексеевич

Отец ребёнка: Шавлов Алексей Парфенов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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