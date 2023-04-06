Шавлова Александра Яковлева
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Рыбаков Яков Ефимов
Мать: Рыбакова Евдокия Иванова
Бракосочетание
17.02.1880
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1882
Дочь: Ульяния Алексеева
Отец ребёнка: Шавлов Алексей Парфенов
Рождение ребёнка
01.01.1887
Сын: Шавлов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Шавлов Алексей Парфенов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Шавлов Алексей Парфенов
Рождение ребёнка
16.11.1890
Дочь: Овсянкина Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Шавлов Алексей Парфенов
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Шавлов Алексей Парфенов
Рождение ребёнка
17.06.1894
Отец ребёнка: Шавлов Алексей Парфенов
Рождение ребёнка
18.03.1897
Дочь: Дария Алексеева
Отец ребёнка: Шавлов Алексей Парфенов
Рождение ребёнка
08.11.1899
Дочь: Федора Алексеева
Отец ребёнка: Шавлов Алексей Парфенов
Рождение ребёнка
05.12.1902
Отец ребёнка: Шавлов Алексей Парфенов
Смерть
Неизвестно