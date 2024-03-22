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Рыбакова Евдокия Иванова

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.02.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1837

Отец: Иван Тимофеев

Мать: Наталия Ильина

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1853

Муж: Рыбаков Яков Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.11.1857

Сын: Рыбаков Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Рыбаков Яков Ефимов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Рыбаков Яков Ефимов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1860

Дочь: Матрона Яковлева

Отец ребёнка: Рыбаков Яков Ефимов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Шавлова Александра Яковлева

Отец ребёнка: Рыбаков Яков Ефимов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1864

Дочь: Мелания Яковлева

Отец ребёнка: Рыбаков Яков Ефимов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Устиния Яковлева

Отец ребёнка: Рыбаков Яков Ефимов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1871

Сын: Рыбаков Тимофей Яковлев

Отец ребёнка: Рыбаков Яков Ефимов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1873

Дочь: Рыбакова Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Рыбаков Яков Ефимов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.02.1876

Дочь: Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Рыбаков Яков Ефимов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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