Рыбакова Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения20.02.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1837
Отец: Иван Тимофеев
Мать: Наталия Ильина
Бракосочетание
01.11.1853
Муж: Рыбаков Яков Ефимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.11.1857
Сын: Рыбаков Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Рыбаков Яков Ефимов
Рождение ребёнка
1859
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Рыбаков Яков Ефимов
Рождение ребёнка
09.11.1860
Дочь: Матрона Яковлева
Отец ребёнка: Рыбаков Яков Ефимов
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Шавлова Александра Яковлева
Отец ребёнка: Рыбаков Яков Ефимов
Рождение ребёнка
24.12.1864
Дочь: Мелания Яковлева
Отец ребёнка: Рыбаков Яков Ефимов
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Устиния Яковлева
Отец ребёнка: Рыбаков Яков Ефимов
Рождение ребёнка
20.02.1871
Отец ребёнка: Рыбаков Яков Ефимов
Рождение ребёнка
05.08.1873
Дочь: Рыбакова Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Рыбаков Яков Ефимов
Рождение ребёнка
29.02.1876
Дочь: Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Рыбаков Яков Ефимов
Смерть
Неизвестно