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Устиния Яковлева

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Рыбаков Яков Ефимов

Мать: Рыбакова Евдокия Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.02.1886

Муж: Федосеенков Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1887

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Иванов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1890

Сын: Федосеенков Никита Петров

Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Иванов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1891

Сын: Федосеенков Иоанн Петров

Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Иванов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1892

Дочь: Юденкова Варвара Петрова

Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Иванов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1895

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Иванов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1897

Сын: Федосеенков Семён Петров

Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Иванов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1899

Сын: Федосеенков Сергей Петров

Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Иванов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1902

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Иванов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1905

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Иванов

д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1907

Сын: Фёдор Петров

Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Иванов

д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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