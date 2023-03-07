Устиния Яковлева
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Рыбаков Яков Ефимов
Мать: Рыбакова Евдокия Иванова
Бракосочетание
09.02.1886
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1887
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Иванов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1890
Сын: Федосеенков Никита Петров
Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Иванов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1891
Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Иванов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1892
Дочь: Юденкова Варвара Петрова
Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Иванов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1895
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Иванов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1897
Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Иванов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1899
Сын: Федосеенков Сергей Петров
Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Иванов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1902
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Иванов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1905
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Иванов
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1907
Сын: Фёдор Петров
Отец ребёнка: Федосеенков Пётр Иванов
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно