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Федосеенков Никита Петров

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.05.1890

Дата смерти

30.11.1890

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
27.05.1890

Отец: Федосеенков Пётр Иванов

Мать: Устиния Яковлева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.11.1890
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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