Федосеенков Никита Петров
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.05.1890
Дата смерти30.11.1890
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1890
Отец: Федосеенков Пётр Иванов
Мать: Устиния Яковлева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.11.1890
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.