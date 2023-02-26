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Федосеенков Пётр Иванов

Место рождения

д.Трубки-Гусливицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.12.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1864

Отец: Федосеенков Иван ст

Мать: Анна Михайлова

Бракосочетание
09.02.1886

Жена: Устиния Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1887

Дочь: (Федосеенкова) Анна Петрова

Мать ребёнка: Устиния Яковлева

Рождение ребёнка
27.05.1890

Сын: Федосеенков Никита Петров

Мать ребёнка: Устиния Яковлева

Рождение ребёнка
19.10.1891

Сын: Федосеенков Иоанн Петров

Мать ребёнка: Устиния Яковлева

Рождение ребёнка
03.12.1892

Дочь: Юденкова (Федосеенкова) Варвара Петрова

Мать ребёнка: Устиния Яковлева

Рождение ребёнка
19.11.1895

Дочь: (Федосеенкова) Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Устиния Яковлева

Рождение ребёнка
02.02.1897

Сын: Федосеенков Семён Петров

Мать ребёнка: Устиния Яковлева

Рождение ребёнка
08.10.1899

Сын: Федосеенков Сергей Петров

Мать ребёнка: Устиния Яковлева

Рождение ребёнка
30.07.1902

Дочь: (Федосеенкова) Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Устиния Яковлева

Рождение ребёнка
20.02.1905

Дочь: (Федосеенкова) Мария Петрова

Мать ребёнка: Устиния Яковлева

Рождение ребёнка
15.02.1907

Сын: Фёдор Петров

Мать ребёнка: Устиния Яковлева

Смерть
Неизвестно

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