Федосеенков Пётр Иванов
Место рожденияд.Трубки-Гусливицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.12.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1864
Отец: Федосеенков Иван ст
Мать: Анна Михайлова
Бракосочетание
09.02.1886
Жена: Устиния Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1887
Дочь: (Федосеенкова) Анна Петрова
Мать ребёнка: Устиния Яковлева
Рождение ребёнка
27.05.1890
Сын: Федосеенков Никита Петров
Мать ребёнка: Устиния Яковлева
Рождение ребёнка
19.10.1891
Мать ребёнка: Устиния Яковлева
Рождение ребёнка
03.12.1892
Дочь: Юденкова (Федосеенкова) Варвара Петрова
Мать ребёнка: Устиния Яковлева
Рождение ребёнка
19.11.1895
Дочь: (Федосеенкова) Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Устиния Яковлева
Рождение ребёнка
02.02.1897
Мать ребёнка: Устиния Яковлева
Рождение ребёнка
08.10.1899
Сын: Федосеенков Сергей Петров
Мать ребёнка: Устиния Яковлева
Рождение ребёнка
30.07.1902
Дочь: (Федосеенкова) Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Устиния Яковлева
Рождение ребёнка
20.02.1905
Дочь: (Федосеенкова) Мария Петрова
Мать ребёнка: Устиния Яковлева
Рождение ребёнка
15.02.1907
Сын: Фёдор Петров
Мать ребёнка: Устиния Яковлева
Смерть
Неизвестно