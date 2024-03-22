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Анна Михайлова

Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1832

Дата смерти

14.08.1887

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.09.1848

Муж: Федосеенков Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1849

Сын: Авраамий Иванов

Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1853

Сын: Федосеенков Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1854

Сын: Федосеенков Михаил Иоаннов

Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст

д.Трубки
Рождение ребёнка
08.04.1855

Дочь: Ирина ст

Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1856

Дочь: Акилина Иоаннова

Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1858

Сын: Федосеенков Сергей ст

Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1860

Дочь: Фёкла Иванова

Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1861

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1863

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1864

Сын: Федосеенков Пётр Иванов

Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст

д.Трубки-Гусливицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Дочь: София (Никитина)

Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1873

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст

Смерть
14.08.1887
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
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