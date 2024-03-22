Анна Михайлова
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти14.08.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
26.09.1848
Муж: Федосеенков Иван ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1849
Сын: Авраамий Иванов
Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1853
Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1854
Сын: Федосеенков Михаил Иоаннов
Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст
д.Трубки
Рождение ребёнка
08.04.1855
Дочь: Ирина ст
Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1856
Дочь: Акилина Иоаннова
Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1858
Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1860
Дочь: Фёкла Иванова
Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1861
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1863
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1864
Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст
д.Трубки-Гусливицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Дочь: София (Никитина)
Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1873
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст
Смерть
14.08.1887
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд