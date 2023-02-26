(Федосеенкова) София (Никитина)
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1869
Отец: Федосеенков Иван ст
Мать: Анна Михайлова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.02.1888
Муж: Стефан Борисов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1890
Дочь: Пелагея Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Борисов
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1892
Сын: Филипп Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Борисов
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Гурий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Борисов
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Стефан Борисов
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1897
Дочь: Ульяния Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Борисов
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно