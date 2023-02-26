(Федосеенкова) София (Никитина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федосеенкова) София (Никитина)

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Федосеенков Иван ст

Мать: Анна Михайлова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.02.1888

Муж: Стефан Борисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1890

Дочь: Пелагея Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Борисов

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1892

Сын: Филипп Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Борисов

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Гурий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Борисов

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1893

Сын: Цацурин Гавриил Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Борисов

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1897

Дочь: Ульяния Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Борисов

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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