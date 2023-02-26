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Стефан Борисов

Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
21.02.1888

Жена: (Федосеенкова) София (Никитина)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1890

Дочь: Пелагея Стефанова

Мать ребёнка: (Федосеенкова) София (Никитина)

Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Гурий Стефанов

Мать ребёнка: (Федосеенкова) София (Никитина)

Рождение ребёнка
13.11.1892

Сын: Филипп Стефанов

Мать ребёнка: (Федосеенкова) София (Никитина)

Рождение ребёнка
1893

Сын: Цацурин Гавриил Стефанов

Мать ребёнка: (Федосеенкова) София (Никитина)

Рождение ребёнка
14.08.1897

Дочь: Ульяния Стефанова

Мать ребёнка: (Федосеенкова) София (Никитина)

Смерть
Неизвестно

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