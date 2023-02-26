Стефан Борисов
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
21.02.1888
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1890
Дочь: Пелагея Стефанова
Мать ребёнка: (Федосеенкова) София (Никитина)
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Гурий Стефанов
Мать ребёнка: (Федосеенкова) София (Никитина)
Рождение ребёнка
13.11.1892
Сын: Филипп Стефанов
Мать ребёнка: (Федосеенкова) София (Никитина)
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: (Федосеенкова) София (Никитина)
Рождение ребёнка
14.08.1897
Дочь: Ульяния Стефанова
Мать ребёнка: (Федосеенкова) София (Никитина)
Смерть
Неизвестно