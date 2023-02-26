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Пелагея Стефанова

Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.09.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1890

Отец: Стефан Борисов

Мать: (Федосеенкова) София (Никитина)

Бракосочетание
20.01.1910

Муж: Фёдор (Михаил Фёдоров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1910

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Фёдор (Михаил Фёдоров)

Рождение ребёнка
21.05.1913

Сын: Михаил Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор (Михаил Фёдоров)

Смерть
Неизвестно

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