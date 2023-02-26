Фёдор (Михаил Фёдоров)
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1890
Отец: Михаил Марков
Бракосочетание
20.01.1910
Жена: Пелагея Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1910
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
21.05.1913
Сын: Михаил Фёдоров
Мать ребёнка: Пелагея Стефанова
Смерть
Неизвестно