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Фёдор (Михаил Фёдоров)

Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1890

Отец: Михаил Марков

Мать: (Лобовкина) Дария Никитина

Бракосочетание
20.01.1910

Жена: Пелагея Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1910

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Пелагея Стефанова

Рождение ребёнка
21.05.1913

Сын: Михаил Фёдоров

Мать ребёнка: Пелагея Стефанова

Смерть
Неизвестно

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