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Филипп Стефанов

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Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.11.1892

Дата смерти

07.12.1892

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
13.11.1892

Отец: Стефан Борисов

Мать: София (Никитина)

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.12.1892
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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