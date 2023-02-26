Филипп Стефанов
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.11.1892
Дата смерти07.12.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1892
Отец: Стефан Борисов
Мать: София (Никитина)
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.12.1892
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной