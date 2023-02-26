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Федосеенков Иван ст

Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.02.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1830

Отец: Широкий - Федосеенков Федосий Михайлов

Мать: Федосеенкова Елена (Леонова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна (Дария) Никитина

Бракосочетание
26.09.1848

Жена: Анна Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1849

Сын: Авраамий Иванов

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Рождение ребёнка
16.06.1853

Сын: Федосеенков Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Рождение ребёнка
19.10.1853

Дочь: (Федосеенкова) Параскева Иоаннова

Мать ребёнка: Домна (Дария) Никитина

Рождение ребёнка
15.11.1854

Сын: Федосеенков Михаил Иоаннов

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Военная служба
1855
ратник
Рождение ребёнка
04.03.1855

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Домна (Дария) Никитина

Рождение ребёнка
08.04.1855

Дочь: (Федосеенкова) Ирина ст

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Рождение ребёнка
04.06.1856

Дочь: (Федосеенкова) Акилина Иоаннова

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Рождение ребёнка
30.09.1858

Сын: Федосеенков Сергей ст

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Бракосочетание
23.05.1860

Жена: Евдокия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1860

Дочь: (Федосеенкова) Фёкла Иванова

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Рождение ребёнка
28.10.1861

Дочь: (Федосеенкова) Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Рождение ребёнка
08.04.1863

Дочь: (Федосеенкова) Ирина Иванова

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Рождение ребёнка
19.12.1864

Сын: Федосеенков Пётр Иванов

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Федосеенкова) София (Никитина)

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Рождение ребёнка
14.05.1871

Сын: Малыгин Алексей Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
До 1873

Дочь: (Федосеенков) Александра Иванова

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Рождение ребёнка
01.01.1874

Дочь: Домника Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
10.12.1874

Сын: Даниил Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
29.07.1877

Дочь: Улита Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
04.07.1878

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
04.07.1878

Сын: Сергей Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
14.02.1880

Дочь: Домника мл.

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Смерть
Неизвестно

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