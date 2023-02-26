Федосеенков Иван ст
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.02.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Жена: Домна (Дария) Никитина
Жена: Анна Михайлова
Сын: Авраамий Иванов
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Дочь: (Федосеенкова) Параскева Иоаннова
Мать ребёнка: Домна (Дария) Никитина
Сын: Федосеенков Михаил Иоаннов
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Домна (Дария) Никитина
Дочь: (Федосеенкова) Ирина ст
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Дочь: (Федосеенкова) Акилина Иоаннова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Жена: Евдокия Михайлова
Дочь: (Федосеенкова) Фёкла Иванова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Дочь: (Федосеенкова) Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Дочь: (Федосеенкова) Ирина Иванова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Дочь: (Федосеенкова) София (Никитина)
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Дочь: (Федосеенков) Александра Иванова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Дочь: Домника Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Сын: Даниил Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Дочь: Улита Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Сын: Сергей Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Дочь: Домника мл.
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова