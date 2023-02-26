Авраамий Иванов
Место рожденияд.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.08.1849
Дата смерти17.01.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.08.1849
Отец: Федосеенков Иван ст
Мать: Анна Михайлова
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1871
Дочь: Фёкла Авраамова
Мать ребёнка: Ульяния Митрофанова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872
Сын: Андрей Аврамов
Мать ребёнка: Ульяния Митрофанова
Рождение ребёнка
15.06.1874
Дочь: Агрипина Авраамова
Мать ребёнка: Ульяния Митрофанова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.08.1875
Сын: Семён Авраамов
Мать ребёнка: Ульяния Митрофанова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1878
Сын: Афанасий Авраамов
Мать ребёнка: Ульяния Митрофанова
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1879
Дочь: Наталия Авраамова
Мать ребёнка: Ульяния Митрофанова
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1881
Дочь: Александра Авраамова
Мать ребёнка: Ульяния Митрофанова
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1883
Дочь: Надежда Авраамиева
Мать ребёнка: Ульяния Митрофанова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1886
Сын: Терентий Авраамов
Мать ребёнка: Ульяния Митрофанова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1892
Сын: Константин Авраамов
Мать ребёнка: Ульяния Митрофанова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяния Митрофанова
Смерть
17.01.1893
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от излишнего употребления водки