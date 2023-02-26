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Авраамий Иванов

Место рождения

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.08.1849

Дата смерти

17.01.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1849

Отец: Федосеенков Иван ст

Мать: Анна Михайлова

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1871

Дочь: Фёкла Авраамова

Мать ребёнка: Ульяния Митрофанова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Андрей Аврамов

Мать ребёнка: Ульяния Митрофанова

Рождение ребёнка
15.06.1874

Дочь: Агрипина Авраамова

Мать ребёнка: Ульяния Митрофанова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.08.1875

Сын: Семён Авраамов

Мать ребёнка: Ульяния Митрофанова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1878

Сын: Афанасий Авраамов

Мать ребёнка: Ульяния Митрофанова

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1879

Дочь: Наталия Авраамова

Мать ребёнка: Ульяния Митрофанова

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1881

Дочь: Александра Авраамова

Мать ребёнка: Ульяния Митрофанова

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1883

Дочь: Надежда Авраамиева

Мать ребёнка: Ульяния Митрофанова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1886

Сын: Терентий Авраамов

Мать ребёнка: Ульяния Митрофанова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1892

Сын: Константин Авраамов

Мать ребёнка: Ульяния Митрофанова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяния Митрофанова

Смерть
17.01.1893
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от излишнего употребления водки
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