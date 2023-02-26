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Терентий Авраамов

Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.02.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1886

Отец: Авраамий Иванов

Мать: Ульяния Митрофанова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.02.1907

Жена: Дария Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1908

Сын: Алексей Терентиев

Мать ребёнка: Дария Матвеева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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