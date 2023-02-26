Терентий Авраамов
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.02.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1886
Отец: Авраамий Иванов
Мать: Ульяния Митрофанова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.02.1907
Жена: Дария Матвеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1908
Сын: Алексей Терентиев
Мать ребёнка: Дария Матвеева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно