Дария Матвеева
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.02.1907
Муж: Терентий Авраамов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1908
Сын: Алексей Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Авраамов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно