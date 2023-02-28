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Дария Матвеева

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Место рождения

Исаково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: ?

Мать: ?

Исаково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.02.1907

Муж: Терентий Авраамов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1908

Сын: Алексей Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Авраамов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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