Ульяния Митрофанова
Место рождения
Дата рождения13.12.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1849
Отец: Митрофан Иванов
Мать: Варвара Стефанова
Рождение ребёнка
01.06.1871
Дочь: Фёкла Авраамова
Отец ребёнка: Авраамий Иванов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872
Сын: Андрей Аврамов
Отец ребёнка: Авраамий Иванов
Рождение ребёнка
15.06.1874
Дочь: Агрипина Авраамова
Отец ребёнка: Авраамий Иванов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.08.1875
Сын: Семён Авраамов
Отец ребёнка: Авраамий Иванов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1878
Сын: Афанасий Авраамов
Отец ребёнка: Авраамий Иванов
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1879
Дочь: Наталия Авраамова
Отец ребёнка: Авраамий Иванов
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1881
Дочь: Александра Авраамова
Отец ребёнка: Авраамий Иванов
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1883
Дочь: Надежда Авраамиева
Отец ребёнка: Авраамий Иванов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1886
Сын: Терентий Авраамов
Отец ребёнка: Авраамий Иванов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1892
Сын: Константин Авраамов
Отец ребёнка: Авраамий Иванов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авраамий Иванов
Смерть
Неизвестно