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Ульяния Митрофанова

Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

13.12.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1849

Отец: Митрофан Иванов

Мать: Варвара Стефанова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1871

Дочь: Фёкла Авраамова

Отец ребёнка: Авраамий Иванов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Андрей Аврамов

Отец ребёнка: Авраамий Иванов

Рождение ребёнка
15.06.1874

Дочь: Агрипина Авраамова

Отец ребёнка: Авраамий Иванов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.08.1875

Сын: Семён Авраамов

Отец ребёнка: Авраамий Иванов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1878

Сын: Афанасий Авраамов

Отец ребёнка: Авраамий Иванов

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1879

Дочь: Наталия Авраамова

Отец ребёнка: Авраамий Иванов

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1881

Дочь: Александра Авраамова

Отец ребёнка: Авраамий Иванов

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1883

Дочь: Надежда Авраамиева

Отец ребёнка: Авраамий Иванов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1886

Сын: Терентий Авраамов

Отец ребёнка: Авраамий Иванов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1892

Сын: Константин Авраамов

Отец ребёнка: Авраамий Иванов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авраамий Иванов

Смерть
Неизвестно
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