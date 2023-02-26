Семён Авраамов
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения31.08.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
31.08.1875
Отец: Авраамий Иванов
Мать: Ульяния Митрофанова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.02.1894
Жена: Дария Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1895
Дочь: Мария Семёнова
Мать ребёнка: Дария Андреева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1898
Сын: Иоанн Семёнов
Мать ребёнка: Дария Андреева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1899
Сын: Михаил Семёнов
Мать ребёнка: Дария Андреева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1902
Сын: Игнатий Семёнов
Мать ребёнка: Дария Андреева
д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1905
Дочь: Елена Семёнова
Мать ребёнка: Дария Андреева
д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1907
Дочь: Анна Семёнова
Мать ребёнка: Дария Андреева
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1909
Сын: Фёдор Семёнов
Мать ребёнка: Дария Андреева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно