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Семён Авраамов

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

31.08.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1875

Отец: Авраамий Иванов

Мать: Ульяния Митрофанова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.02.1894

Жена: Дария Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1895

Дочь: Мария Семёнова

Мать ребёнка: Дария Андреева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1898

Сын: Иоанн Семёнов

Мать ребёнка: Дария Андреева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1899

Сын: Михаил Семёнов

Мать ребёнка: Дария Андреева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1902

Сын: Игнатий Семёнов

Мать ребёнка: Дария Андреева

д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1905

Дочь: Елена Семёнова

Мать ребёнка: Дария Андреева

д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1907

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: Дария Андреева

д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1909

Сын: Фёдор Семёнов

Мать ребёнка: Дария Андреева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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