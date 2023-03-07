(Корнилова) Дария Андреева
Место рождения
Дата рождения11.03.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1876
Отец: Корнилов Андрей Ильин
Мать: Устиния Михайлова
Бракосочетание
14.02.1894
Муж: Семён Авраамов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1895
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Авраамов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1898
Сын: Иоанн Семёнов
Отец ребёнка: Семён Авраамов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1899
Сын: Михаил Семёнов
Отец ребёнка: Семён Авраамов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1902
Сын: Игнатий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Авраамов
д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1905
Дочь: Елена Семёнова
Отец ребёнка: Семён Авраамов
д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1907
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Семён Авраамов
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1909
Сын: Фёдор Семёнов
Отец ребёнка: Семён Авраамов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно