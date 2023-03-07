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(Корнилова) Дария Андреева

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.03.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1876

Отец: Корнилов Андрей Ильин

Мать: Устиния Михайлова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.02.1894

Муж: Семён Авраамов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1895

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Авраамов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1898

Сын: Иоанн Семёнов

Отец ребёнка: Семён Авраамов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1899

Сын: Михаил Семёнов

Отец ребёнка: Семён Авраамов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1902

Сын: Игнатий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Авраамов

д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1905

Дочь: Елена Семёнова

Отец ребёнка: Семён Авраамов

д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1907

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Семён Авраамов

д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1909

Сын: Фёдор Семёнов

Отец ребёнка: Семён Авраамов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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