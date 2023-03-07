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Корнилов Андрей Ильин

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.06.1847

Дата смерти

25.07.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1847

Отец: Корнилов Илья Корнилов

Мать: Корнилова София Михайлова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1872

Сын: Корнилов Василий Андреев

Мать ребёнка: Устиния Михайлова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1874

Дочь: Фёкла Андреева

Мать ребёнка: Устиния Михайлова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1876

Дочь: Дария Андреева

Мать ребёнка: Устиния Михайлова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1878

Сын: Корнилов Арсений Андреев

Мать ребёнка: Устиния Михайлова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1881

Сын: Корнилов Иоанн ст.

Мать ребёнка: Устиния Михайлова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1882

Сын: Корнилов Михаил Андреев

Мать ребёнка: Устиния Михайлова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1885

Сын: Корнилов Иоанн Андреев

Мать ребёнка: Устиния Михайлова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Якушевич Максим Андреев

Мать ребёнка: Устиния Михайлова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1892

Дочь: Марина Андреева

Мать ребёнка: Устиния Михайлова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1894

Дочь: Соломония Андреева

Мать ребёнка: Устиния Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния Михайлова

Смерть
25.07.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от брюшного тифа в больнице
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