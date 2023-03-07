Корнилов Андрей Ильин
Место рождения
Дата рождения27.06.1847
Дата смерти25.07.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1847
Отец: Корнилов Илья Корнилов
Рождение ребёнка
28.03.1872
Мать ребёнка: Устиния Михайлова
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1874
Дочь: Фёкла Андреева
Мать ребёнка: Устиния Михайлова
Рождение ребёнка
11.03.1876
Дочь: Дария Андреева
Мать ребёнка: Устиния Михайлова
Рождение ребёнка
26.10.1878
Мать ребёнка: Устиния Михайлова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1881
Сын: Корнилов Иоанн ст.
Мать ребёнка: Устиния Михайлова
Рождение ребёнка
02.11.1882
Мать ребёнка: Устиния Михайлова
Рождение ребёнка
29.01.1885
Мать ребёнка: Устиния Михайлова
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Устиния Михайлова
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1892
Дочь: Марина Андреева
Мать ребёнка: Устиния Михайлова
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1894
Дочь: Соломония Андреева
Мать ребёнка: Устиния Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния Михайлова
Смерть
25.07.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от брюшного тифа в больнице