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Корнилов Василий Андреев

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Место рождения

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.03.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1872

Отец: Корнилов Андрей Ильин

Мать: Устиния Михайлова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1889

Дочь: Надежда Васильева

Мать ребёнка: Корнилова Акилина Михайлова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1892

Жена: Акилина Макарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1894

Сын: Парфений Васильев

Мать ребёнка: Акилина Макарова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1896

Сын: Артемий Васильев

Мать ребёнка: Акилина Макарова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1898

Сын: Ефим Васильев

Мать ребёнка: Акилина Макарова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1898

Жена: Корнилова Акилина Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Елена Васильева

Мать ребёнка: Корнилова Акилина Михайлова

Рождение ребёнка
14.06.1902

Сын: Корнилов Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Корнилова Акилина Михайлова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1904

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Корнилова Акилина Михайлова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1906

Сын: Корнилов Павел Васильев

Мать ребёнка: Корнилова Акилина Михайлова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1908

Дочь: Александра Васильева

Мать ребёнка: Корнилова Акилина Михайлова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1910

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Корнилова Акилина Михайлова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1911

Сын: Корнилов Константин Васильев

Мать ребёнка: Корнилова Акилина Михайлова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1914

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Корнилова Акилина Михайлова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1915

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Корнилова Акилина Михайлова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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