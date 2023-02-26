Корнилов Василий Андреев
Место рожденияд.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.03.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Корнилов Андрей Ильин
Мать: Устиния Михайлова
Дочь: Надежда Васильева
Мать ребёнка: Корнилова Акилина Михайлова
Жена: Акилина Макарова
Сын: Парфений Васильев
Мать ребёнка: Акилина Макарова
Сын: Артемий Васильев
Мать ребёнка: Акилина Макарова
Сын: Ефим Васильев
Мать ребёнка: Акилина Макарова
Дочь: Елена Васильева
Мать ребёнка: Корнилова Акилина Михайлова
Сын: Корнилов Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Корнилова Акилина Михайлова
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Корнилова Акилина Михайлова
Мать ребёнка: Корнилова Акилина Михайлова
Дочь: Александра Васильева
Мать ребёнка: Корнилова Акилина Михайлова
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Корнилова Акилина Михайлова
Сын: Корнилов Константин Васильев
Мать ребёнка: Корнилова Акилина Михайлова
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Корнилова Акилина Михайлова
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Корнилова Акилина Михайлова