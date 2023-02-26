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Акилина Макарова

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Место рождения

д.Нижние Маховичи Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1875

Дата смерти

24.07.1898

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: ?

Мать: ?

д.Нижние Маховичи Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1892

Муж: Корнилов Василий Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1894

Сын: Парфений Васильев

Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1896

Сын: Артемий Васильев

Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1898

Сын: Ефим Васильев

Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.07.1898
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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