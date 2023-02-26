Акилина Макарова
Место рожденияд.Нижние Маховичи Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1875
Дата смерти24.07.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1892
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1894
Сын: Парфений Васильев
Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1896
Сын: Артемий Васильев
Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1898
Сын: Ефим Васильев
Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.07.1898
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной