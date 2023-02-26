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Артемий Васильев

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Место рождения

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.10.1896

Дата смерти

16.05.1897

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1896

Отец: Корнилов Василий Андреев

Мать: Акилина Макарова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.05.1897
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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