Артемий Васильев
Место рожденияд.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.10.1896
Дата смерти16.05.1897
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1896
Отец: Корнилов Василий Андреев
Мать: Акилина Макарова
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.05.1897
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.