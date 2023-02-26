Ефим Васильев
Место рожденияд.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.05.1898
Дата смерти18.07.1898
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1898
Отец: Корнилов Василий Андреев
Мать: Акилина Макарова
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.07.1898
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной