Ефим Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфим Васильев

Ефим Васильев

avatar

Место рождения

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.05.1898

Дата смерти

18.07.1898

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1898

Отец: Корнилов Василий Андреев

Мать: Акилина Макарова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.07.1898
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close