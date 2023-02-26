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Корнилов Фёдор Васильевич

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Место рождения

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.06.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1902

Отец: Корнилов Василий Андреев

Мать: Корнилова Акилина Михайлова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
До 1942
Военная служба
1942
Камско-Устинский РВК, Татарская АССР, Камско-Устинский р-н
Военная служба
1942
красноармеец
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель математики
Смерть
Неизвестно
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