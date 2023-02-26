Корнилов Фёдор Васильевич
Место рожденияд.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.06.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1902
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
До 1942
Военная служба
1942
Камско-Устинский РВК, Татарская АССР, Камско-Устинский р-н
Военная служба
1942
красноармеец
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель математики
Смерть
Неизвестно