Корнилова (Федосеенкова) Акилина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова (Федосеенкова) Акилина Михайлова

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.06.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1879

Отец: Федосеенков Михаил Федосов

Мать: Феодосия Дорофеева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1889

Дочь: Надежда Васильева

Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1898

Муж: Корнилов Василий Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев

Рождение ребёнка
14.06.1902

Сын: Корнилов Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1904

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1906

Сын: Корнилов Павел Васильев

Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1908

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1910

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1911

Сын: Корнилов Константин Васильев

Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1914

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1915

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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