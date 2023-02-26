Корнилова (Федосеенкова) Акилина Михайлова
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.06.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
04.06.1879
Отец: Федосеенков Михаил Федосов
Мать: Феодосия Дорофеева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1889
Дочь: Надежда Васильева
Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев
Рождение ребёнка
14.06.1902
Сын: Корнилов Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1904
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1906
Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1908
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1910
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1911
Сын: Корнилов Константин Васильев
Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1914
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1915
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреев
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно