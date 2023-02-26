Феодосия Дорофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Дорофей
Мать: не указана
Сын: Федосеенков Никита Михайлов
Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов
Сын: Федосеенков Иоанн Михайлов
Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов
Дочь: Ефросиния Михайлова
Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов
Дочь: Корнилова Акилина Михайлова
Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов
Дочь: Володенкова Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов
Дочь: Дария Михайлова
Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов
Дочь: Гликерия Михайлова
Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов
Сын: Федосеенков Георгий Михайлов
Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов
Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов
Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов