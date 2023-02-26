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Феодосия Дорофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: Дорофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1871

Сын: Федосеенков Никита Михайлов

Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1873

Сын: Федосеенков Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1874

Дочь: Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1876

Дочь: Ефросиния Михайлова

Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1878

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1879

Дочь: Корнилова Акилина Михайлова

Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1881

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1882

Дочь: Володенкова Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1885

Дочь: Дария Михайлова

Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1886

Дочь: Гликерия Михайлова

Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1888

Сын: Федосеенков Георгий Михайлов

Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1890

Сын: Широков Тимофей Михайлов

Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов

д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Широков Егор Михайлович

Отец ребёнка: Федосеенков Михаил Федосов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеенков Михаил Федосов

Смерть
Неизвестно
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