Федосеенков Михаил Федосов
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.11.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Федосеенков Никита Михайлов
Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева
Сын: Федосеенков Иоанн Михайлов
Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева
Дочь: Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева
Дочь: Ефросиния Михайлова
Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева
Дочь: Корнилова Акилина Михайлова
Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева
Дочь: Володенкова Екатерина Михайлова
Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева
Дочь: Дария Михайлова
Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева
Дочь: Гликерия Михайлова
Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева
Сын: Федосеенков Георгий Михайлов
Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева
Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева
Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева
Жена: Феодосия Дорофеева