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Федосеенков Михаил Федосов

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.11.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1843

Отец: Широкий - Федосеенков Федосий Михайлов

Мать: Федосеенкова Анна (Арефьева)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1871

Сын: Федосеенков Никита Михайлов

Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1873

Сын: Федосеенков Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1874

Дочь: Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1876

Дочь: Ефросиния Михайлова

Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1878

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1879

Дочь: Корнилова Акилина Михайлова

Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1881

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1882

Дочь: Володенкова Екатерина Михайлова

Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1885

Дочь: Дария Михайлова

Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1886

Дочь: Гликерия Михайлова

Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1888

Сын: Федосеенков Георгий Михайлов

Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1890

Сын: Широков Тимофей Михайлов

Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева

д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Широков Егор Михайлович

Мать ребёнка: Феодосия Дорофеева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Дорофеева

Смерть
Неизвестно
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