(Федосеенкова) Евдокия Михайлова
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.08.1881
Дата смерти13.08.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1881
Отец: Федосеенков Михаил Федосов
Мать: Феодосия Дорофеева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.08.1882
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище