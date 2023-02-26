(Федосеенкова) Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федосеенкова) Евдокия Михайлова

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.08.1881

Дата смерти

13.08.1882

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

До 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1881

Отец: Федосеенков Михаил Федосов

Мать: Феодосия Дорофеева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.08.1882
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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