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Федосеенков Никита Михайлов

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.09.1871

Дата смерти

31.03.1872

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

До 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1871

Отец: Федосеенков Михаил Федосов

Мать: Феодосия Дорофеева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
31.03.1872
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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