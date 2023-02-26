Федосеенков Никита Михайлов
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.09.1871
Дата смерти31.03.1872
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1871
Отец: Федосеенков Михаил Федосов
Мать: Феодосия Дорофеева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
31.03.1872
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.