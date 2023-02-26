(Федосеенкова) Дария Михайлова
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.03.1885
Дата смерти01.03.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1885
Отец: Федосеенков Михаил Федосов
Мать: Феодосия Дорофеева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.03.1888
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.