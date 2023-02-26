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Широков Егор Михайлович

Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

До 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Федосеенков Михаил Федосов

Мать: Феодосия Дорофеева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
Около 1916
урядник 266-й Пореченский полк
Смерть
Неизвестно