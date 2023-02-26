Широков Егор Михайлович
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Федосеенков Михаил Федосов
Мать: Феодосия Дорофеева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
Около 1916
урядник 266-й Пореченский полк
Смерть
Неизвестно