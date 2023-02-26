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Широков Тимофей Михайлов

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Место рождения

д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1890

Отец: Федосеенков Михаил Федосов

Мать: Феодосия Дорофеева

д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1911

Дочь: Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Широкова Елизавета Михайлова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1913

Дочь: Елена Тимофеева

Мать ребёнка: Широкова Елизавета Михайлова

д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1915

Сын: Широков Иоанн Тимофеев

Мать ребёнка: Широкова Елизавета Михайлова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1916

Дочь: Ульяния Тимофеева

Мать ребёнка: Широкова Елизавета Михайлова

д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Широкова Елизавета Михайлова

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Трубки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Елизавета Михайлова

Смерть
Неизвестно
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