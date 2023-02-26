Широков Тимофей Михайлов
Место рожденияд.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1890
Отец: Федосеенков Михаил Федосов
Мать: Феодосия Дорофеева
д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1911
Дочь: Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Широкова Елизавета Михайлова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1913
Дочь: Елена Тимофеева
Мать ребёнка: Широкова Елизавета Михайлова
д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1915
Мать ребёнка: Широкова Елизавета Михайлова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1916
Дочь: Ульяния Тимофеева
Мать ребёнка: Широкова Елизавета Михайлова
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Широкова Елизавета Михайлова
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Трубки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно