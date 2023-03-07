Широкова (Бодренкова) Елизавета Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова (Бодренкова) Елизавета Михайлова

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

03.09.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1888

Отец: Бодренков Михаил Ильин

Мать: Бодренкова Агрипина Петрова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1911

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Широков Тимофей Михайлов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1913

Дочь: Елена Тимофеева

Отец ребёнка: Широков Тимофей Михайлов

д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1915

Сын: Широков Иоанн Тимофеев

Отец ребёнка: Широков Тимофей Михайлов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1916

Дочь: Ульяния Тимофеева

Отец ребёнка: Широков Тимофей Михайлов

д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Широков Тимофей Михайлов

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Трубки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Тимофей Михайлов

Смерть
Неизвестно
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