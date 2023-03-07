Широкова (Бодренкова) Елизавета Михайлова
Место рождения
Дата рождения03.09.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1888
Рождение ребёнка
29.05.1911
Дочь: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Широков Тимофей Михайлов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1913
Дочь: Елена Тимофеева
Отец ребёнка: Широков Тимофей Михайлов
д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1915
Отец ребёнка: Широков Тимофей Михайлов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1916
Дочь: Ульяния Тимофеева
Отец ребёнка: Широков Тимофей Михайлов
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Широков Тимофей Михайлов
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Трубки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно