Бодренкова Агрипина Петрова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1885
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1888
Дочь: Широкова Елизавета Михайлова
Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин
Рождение ребёнка
12.12.1892
Сын: Бодренков Михаил Михайлов
Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин
Рождение ребёнка
02.09.1894
Дочь: Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин
Рождение ребёнка
15.06.1899
Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин
Рождение ребёнка
24.05.1903
Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин
Рождение ребёнка
06.04.1908
Сын: Бодренков Александр Михайлов
Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин
Рождение ребёнка
22.01.1912
Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин
Рождение ребёнка
14.06.1914
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин
Смерть
Неизвестно