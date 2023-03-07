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Бодренкова Агрипина Петрова

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.05.1885

Муж: Бодренков Михаил Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1888

Дочь: Широкова Елизавета Михайлова

Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.12.1892

Сын: Бодренков Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.09.1894

Дочь: Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1899

Сын: Бодренков Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.05.1903

Сын: Бодренков Семён Михайлов

Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1908

Сын: Бодренков Александр Михайлов

Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1912

Сын: Бодренков Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1914

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Бодренков Михаил Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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