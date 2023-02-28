Бодренков Михаил Ильин
Место рождения
Дата рождения07.11.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Жена: Бодренкова Анна Матвеева
Дочь: Гликерия Михайлова
Мать ребёнка: Агрипина (Евсеева)
Дочь: Широкова Елизавета Михайлова
Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Петрова
Дочь: Ирина Михайлова
Мать ребёнка: Агрипина (Евсеева)
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Агрипина (Евсеева)
Сын: Бодренков Михаил Михайлов
Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Петрова
Дочь: Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Петрова
Дочь: Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Агрипина (Евсеева)
Сын: Бодренков (бадрянников) Михаил мак
Мать ребёнка: Агрипина (Евсеева)
Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Петрова
Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Петрова
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Агрипина (Евсеева)
Сын: Бодренков Захарий Михайлов
Мать ребёнка: Агрипина (Евсеева)
Сын: Бодренков Александр Михайлов
Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Петрова
Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Петрова
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Петрова
Жена: Агрипина (Евсеева)