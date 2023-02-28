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Бодренков Михаил Ильин

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.11.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1864

Отец: Бодренков Илья Вавилов

Мать: Бодренкова Пелагия Емельянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1883

Жена: Бодренкова Анна Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Бракосочетание
17.05.1885

Жена: Бодренкова Агрипина Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1886

Дочь: Гликерия Михайлова

Мать ребёнка: Агрипина (Евсеева)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.09.1888

Дочь: Широкова Елизавета Михайлова

Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Петрова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1890

Дочь: Ирина Михайлова

Мать ребёнка: Агрипина (Евсеева)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1890

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Агрипина (Евсеева)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.12.1892

Сын: Бодренков Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Петрова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.09.1894

Дочь: Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Петрова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Агрипина (Евсеева)

Рождение ребёнка
06.09.1896

Сын: Бодренков (бадрянников) Михаил мак

Мать ребёнка: Агрипина (Евсеева)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1899

Сын: Бодренков Фёдор Михайлов

Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Петрова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.05.1903

Сын: Бодренков Семён Михайлов

Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Петрова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1906

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Агрипина (Евсеева)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1906

Сын: Бодренков Захарий Михайлов

Мать ребёнка: Агрипина (Евсеева)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1908

Сын: Бодренков Александр Михайлов

Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Петрова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1912

Сын: Бодренков Пётр Михайлов

Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Петрова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1914

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Петрова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина (Евсеева)

Смерть
Неизвестно
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